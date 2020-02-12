Россиянам рассказали о риске дефицита смартфонов

В России не ожидается дефицита смартфонов на фоне закрытия части производств в Китае из-за вспышки коронавируса. Об этом рассказали в Минпромторге, передает ТАСС.

«Мне кажется, у нас такое количество смартфонов на складах, что со смартфонами точно перебоев не будет», — заверил директор департамента радиоэлектронной промышленности министерства Василий Шпак. В то же время он добавил, что вопрос скорее касается части компонентов, которые используются в промышленности.

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Ранее в феврале сообщалось, что закрытие производств в КНР скажется на стоимости гаджетов в России. Не исключено, что каждая неделя простоя фабрик будет добавлять до трех процентов к цене товара. Эксперты также указывали, что к концу марта электроника может исчезнуть из магазинов.

По данным на среду, 12 февраля, от пневмонии, вызванной вирусом, погибли более 1,1 тысячи человек. В Китае заражены более 43 тысяч жителей. В России было зафиксировано всего два случая заболевания, оба пациента — граждане КНР. Их уже выписали из больниц, ни у кого, кто с ними контактировал, вирус не обнаружен.

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