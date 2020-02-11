Смертельный коронавирус сорвал презентацию Intel

Компания Intel отменила участие в выставке Mobile World Congress 2020. Причиной для отказа стала эпидемия коронавируса, сообщает издание Venture Beat.

О срыве презентации заявил представитель Intel. «Безопасность и благополучие наших сотрудников и партнеров является нашим главным приоритетом, поэтому мы не примем участие в MWC в этом году», — говорится в сообщении компании. Intel выразила благодарность организатору выставки компании GSMA и заметила, что обязательно поддержит будущие мероприятия MWC.

Несмотря на то, что американская корпорация не привезет своих представителей на выставку, Intel все равно проведет несколько анонсов во время MWC. Кроме Intel от участия в мероприятии отказались Amazon, LG Electronics, Ericsson, Nvidia и другие компании.

Из-за эпидемии коронавируса презентацию своего смартфона в Китае отменила компания Xiaomi. Производитель гаджетов планирует провести онлайн-релиз 13 февраля, полноценная презентация девайсов линейки Mi 10 состоится 23 февраля, за сутки до открытия MWC.

Mobile World Congress — одна из крупнейших выставок мобильной индустрии в мире. С 2006 года выставка собирает партнеров и гостей в Барселоне, в этом году MWC 2020 пройдет с 24 по 27 февраля. По состоянию на утро 11 февраля число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV превысило 43,1 тысячи человек, из них 4219 человек выздоровели, 1018 умерли.

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