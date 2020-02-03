Xiaomi отменила презентацию из-за смертельного коронавируса

Представитель Xiaomi подтвердил, что компания отменила традиционную презентацию смартфонов. Также о намерениях провести онлайн-мероприятие заявил бренд Honor, передает GizmoChina.

О проведении онлайн-мероприятия вместо обычной презентации заявил генеральный директор родственной Xiaomi компании Black Shark Лу Юйчжоу. Представитель производящего игровые смартфоны бренда заметил, что проведение презентации с пресс-конференцией невозможно по причине эпидемии коронавируса.

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Кроме того, от инсайдеров стало известно, что Xiaomi также отменила презентацию линейки Mi 10 из-за смертельного коронавируса и намерена провести вместо нее онлайн-мероприятие. Источник уточнил, что таким образом компания надеется не только обезопасить гостей, но и сэкономить на аренде помещения. GizmoChina уточняет, что выход Xiaomi Mi 10 был запланирован на 10 февраля, дата релиза следующего смартфона Black Shark не раскрывается.

Кроме Xiaomi очередную презентацию может отменить Honor. В соцсетях компании в Weibo появилась информация, что в 2020 году бренд впервые представит новые смартфоны в онлайн-формате. В сообщении Honor не уточняется, что будущее мероприятие может быть сорвано из-за угрозы распространения коронавируса.

В конце января источники среди партнеров производителей электроники заявили, что из-за коронавируса в Россию перестали привозить китайские смартфоны. В частности, сроки поставок гаджетов перенесли компании Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo.

По состоянию на 3 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностирован более чем у 17 тысяч жителей Китая, из которых умер 361 человек. В России смертельный вирус был диагностирован у двух граждан Китая, сейчас они находятся в больницах Забайкалья и Тюмени.

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