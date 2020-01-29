Обновление убило аккумуляторы смартфонов Xiaomi

Пользователи Xiaomi Mi 9T пожаловались на проблемы с аккумулятором. Жалобы возникли после обновления аппаратов на Android 10, передает издание PhonAndroid.

На убившее аккумуляторы смартфонов Xiaomi обновление обратили внимание пользователи Reddit и тематических форумов. В соответствующих темах владельцы Mi 9T пишут, что время работы их устройств существенно снизилось из-за апдейта системы. Произошло это после релиза оболочки MIUI 11.0.4.0 с Android 10.

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«Я привык к 9-10 часам работы экрана смартфона, теперь, в лучшем случае, он работает шесть-семь часов», — заявил автор одной из тем на Reddit под ником @mikes41720. Пользователь уточнил, что после очищения кэш-памяти, выключения автозапуска приложений и перезагрузки устройство стало работать немного дольше, но проблема не решилась. По его словам, за полчаса активного времени смартфон теряет больше 10 процентов зарядки.

Некоторые обладатели Mi 9T заявили, что отключение автозапуска приложений частично решает проблему аккумулятора. Пользователи посоветовали откатить аппарат к заводским настройкам, однако уточнили, что не уверены в пользе этого способа.

Компания Xiaomi пока не отреагировала на инциденты. Издание PhonAndroid заметило, что владельцы флагманских смартфонов бренда уже сталкивались с похожими проблемами при обновлении на Android 9, предыдущую версию операционной системы.

Xiaomi Mi 9T был представлен в июне 2019 года. Аппарат получил Android 9 с гарантией обновления до Android 10. Кроме Mi 9T актуальное обновление системы должны получить или уже получили смартфоны Mi Mix 2S, Mi Mix 3, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition, Pocophone F1.

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