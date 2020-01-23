Найден самый мощный смартфон в мире

Неизвестный аппарат китайского бренда Realme получил рекордное количество баллов в синтетических тестах производительности. По результатам бенчмарка, найденным изданием Android Authority, этот смартфон считается самым мощным в мире.

По данным бенчмарка AnTuTu, девайс Realme под кодовым названием RMX2071 набрал рекордные 574 тысячи баллов. Об устройстве известно, что оно работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865 и графического ускорителя Adreno 650. Предыдущий рекорд AnTuTu принадлежал Xiaomi Mi 10 Pro, который набрал 560 тысяч баллов. Оба телефона работают на одинаковом чипе.

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Издание отмечает, что смартфон будет представлен на выставке Mobile World Congress 2020 24 февраля. По слухам, флагман получит поддержку 5G.

Android Authority уточняет, что производители смартфонов иногда обманывают синтетические тесты в маркетинговых целях. Однако даже во внутреннем тестировании издания аппараты Realme показывали выдающуюся производительность. В качестве примера журналисты приводят Realme X2 Pro, который по итогам внутренних тестов стал самым мощным девайсом 2019 года.

В октябре 2019 года Realme представила флагманский смартфон X2 Pro. Аппарат получил процессор Snapdragon 855+, до 12 гигабайт оперативной памяти, экранный сканер отпечатков пальцев, срабатывающий за 0,23 секунды. Отличительной особенностью смартфона стала быстрая зарядка SuperVOOC, работающая на мощности 50 ватт.

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