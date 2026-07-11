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02:12, 11 июля 2026Мир

Зависимость Европы от России оценили

Додик: Европа не может существовать без российских энергоресурсов
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Европа не может существовать без российских энергоресурсов. С такой оценкой выступил председатель правящей партии Республики Сербской Боснии и Герцеговины «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в беседе с РИА Новости.

Как отметил Додик, европейские элиты, несмотря на зависимость от России, «клюнули» на антироссийскую политику экс-президента США Джозефа Байдена. При этом, по его словам, уже сейчас понятно, что «энергетический кризис порождает все остальные кризисы».

По мнению Додика, в будущем Евросоюз изменит политику и подходы в отношении России.

Ранее Додик заявил, что европейская элита совершила ошибку, поддержав Украину и выступив против России. В качестве примера он привел президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, у которых очень скромная поддержка в своих странах.

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