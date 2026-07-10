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01:48, 10 июля 2026Мир

Додик указал на ошибку европейской элиты

Додик: Европейская элита ошиблась, поддержав Украину и выступив против России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Европейская элита совершила ошибку, поддержав Украину и выступив против России. На это указал председатель правящей партии Республики Сербской Боснии и Герцеговины «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в беседе с РИА Новости.

В качестве примера он привел президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, у которых очень скромная поддержка в своих странах.

«Они следуют той политике, которая теряет свое значение, потому что видно, что политика нынешней европейской элиты ошибочная в вопросе включения в конфликт на Украине и занятия одной стороны — киевской», — подчеркнул Додик.

Ранее Додик заявил, что президент России Владимир Путин поступает мудро, решая не допускать масштабных ударов по Украине, которые грозят многочисленными жертвами среди мирных граждан.

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