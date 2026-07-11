ФСБ России обнародовала новые факты об участии украинских националистов в Волынской резне

ФСБ России обнародовала ранее засекреченные архивные материалы, в которых приводятся новые сведения о массовых убийствах мирных польских жителей, включая детей, совершенных украинскими националистами в 1943–1945 годах, пишет РИА Новости.

Согласно архивным материалам, в 1944 году Купяк, известный также под псевдонимом Клей, вместе со своей группой совершил серию нападений на населенные пункты Львовской области. В 1945 году Купяк сбежал сначала в Польшу, а затем в Канаду. МИД СССР несколько раз запрашивал выдачу Купяка, но получал отказ.

По данным ФСБ, участники банды поджигали села и убивали местных жителей целыми семьями. В селе Грабово были убиты и заживо сожжены в сарае девять женщин и детей, а в селе Побужаны жертвами нападения стали 16 человек, включая младенцев.

«Все убийства, лично совершенные Клеем или по его приказу, обязательно сопровождались грабежами. Грабили все, что представляло хоть какую-либо ценность», — отмечается в материалах.

Ранее ФСБ опубликовала документы о зверствах немецких нацистов в Старобельске. Как сообщается в материалах, на территории старобельского аэродрома были обнаружены ямы с телами убитых жителей Старобельска и окрестных сел. Гитлеровцы зверски убивали детей, включая грудничков.