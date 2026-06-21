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02:06, 21 июня 2026Россия

ФСБ опубликовала документы о зверствах немецких нацистов в Старобельске

ФСБ: Нацисты зверски убивали в Старобельске детей, включая грудничков
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве прошла презентация сборника «Нацизм. Документальные свидетельства преступлений», подготовленного на основе материалов Центрального архива ФСБ России и архивов территориальных органов безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В него вошли документы, в том числе докладная записка наркома внутренних дел Украинской ССР Василия Сергиенко от мая 1943 года на имя начальника 2-го Управления НКГБ СССР Петра Федотова «О зверствах немецко-фашистских захватчиков в Старобельске Ворошиловградской области» (ныне Луганская Народная Республика).

Как сообщается в документе, на территории старобельского аэродрома были обнаружены ямы с телами убитых жителей Старобельска и окрестных сел. Гитлеровцы зверски убивали детей, включая грудничков.

Историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев, комментируя сборник, отметил, что каждый заинтересованный читатель найдет в нем множество исторических параллелей с современностью. Он обратил внимание на упоминаемые в документах топонимы: Сталино (Донецк), Мелитополь, Ворошиловград (Луганск), Артемовск, Мариуполь, Волноваха, Бахмут, Константиновка, Часов Яр, Ясиноватая и Старобельск.

Сегодня, как подчеркнул Матвеев, эти же названия звучат в сводках «как места преступлений украинских националистов против мирных жителей, в том числе детей».

Ворошиловградская область была полностью оккупирована гитлеровцами в июле 1942 года, где был установлен режим кровавого террора. Советские войска освободили ее 4 сентября 1943 года.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что конфликт на Украине начался из-за того, что в республике подавляли все русское.

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