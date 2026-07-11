Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:37, 11 июля 2026Мир

США высказались о возможном визите представителей Трампа в Москву

Посольство США в РФ не располагает информацией о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Посольство США в Москве заявило, что не располагает сведениями о возможном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в российскую столицу. Об этом в диппредставительстве сообщили «Известиям».

«Нам пока нечего анонсировать касательно будущего визита», — заявили в посольстве

При этом в диппредставительстве привели слова президента США Дональда Трампа, прозвучавшие в ходе саммита НАТО: «Нельзя устанавливать жесткие сроки. Ведь... понимаете, происходит слишком много событий. Но я думаю, что сделка состоится».

Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время. Предположительно, их визит должен будет прояснить позицию Вашингтона по Украине на фоне сообщений в СМИ об изменившемся мнении Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Разбомбить их так, как они никогда не видели». Трамп оставил администрации США инструкции на случай покушения
    США высказались о возможном визите представителей Трампа в Москву
    Раскрыты новые детали убийств поляков украинскими националистами
    У Украины закончился срок выплаты 171 миллиона долларов по долгам за кредиты МВФ
    Экс-советник Пентагона рассказал о препятствии для войны НАТО с Россией
    В США выразили обеспокоенность ситуацией в зоне СВО
    Зависимость Европы от России оценили
    Красный Крест сообщил о выдаче гуманитарной помощи жителям Крыма
    Швейцария предложила провести переговоры по Украине
    В Китае рассказали о расплате американского пилота за дерзость с российским истребителем
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok