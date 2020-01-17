В смартфонах Huawei появится реклама. Тем самым компания намерена увеличить доход с каждого проданного девайса, передает MySmartPrice.

Журналисты издания обнаружили упоминание встроенной рекламы в системной оболочке EMUI в одном из смартфонов под управлением HarmonyOS с Huawei Mobile Services. В разделе пользовательских соглашений был найден документ, в котором описывался рекламный механизм.

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В тексте говорилось, что персональные данные пользователя хранятся в течение одного года на серверах в Гонконге и Сингапуре. Также информация может обрабатываться в локальных дата-центрах по месту проживания владельца смартфона. В документе уточняется, что Huawei имеет право собирать данные о местоположении пользователя, если тот даст соответствующее согласие.

Издание MySmartPrice уточнило, что в обычной версии EMUI с Android 10 подобных соглашений нет. Из чего журналисты сделали выводы, что в первую очередь реклама может появиться на устройствах Huawei под управлением собственной операционной системы HarmonyOS.

Huawei не первая компания, которая собирается демонстрировать рекламу в своих аппаратах. Подобную практику в бюджетных девайсах используют другие китайские производители смартфонов, Xiaomi и Realme.

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