Рассекречен самый мощный смартфон Samsung

Сетевые инсайдеры рассекретили характеристики нового смартфона Samsung Galaxy S20. По слухам, это будет самый мощный девайс корейской компании в новой линейке, пишет Android Central.

Издание ссылается на двух авторитетных инсайдеров — автора MySmartPrice Ишана Агарвала (Ishan Agarwal) и сооснователя XDA-Developers Макса Вейнбаха (Max Weinbach). Согласно их сведениям, топовый аппарат линейки будет называться Galaxy S20 Ultra 5G и получит поддержку работы в сетях пятого поколения.

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Инсайдеры уверены, что флагман будет иметь тройную камеру с основным сенсором разрешением 108 мегапикселей, телеобъективом на 48 мегапикселей с десятикратным оптическим зумом и 12-мегапиксельным ультрашироким объективом. В младшей модификации предусмотрено 12 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Также будут доступны модели с 16 гигабайтами ОЗУ и 256 либо 512 гигабайт встроенной памяти на выбор.

Одной из отличительных деталей Galaxy S20 Ultra 5G станет аккумулятор емкостью 5 000 миллиампер-часов. Батарея устройства будет поддерживать скоростную зарядку мощностью 45 ватт — с нуля до ста процентов аккумулятор зарядится за 74 минуты.

Согласно предыдущим сведениям, в первой половине 2020 года корейский бренд выпустит три смартфона — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra 5G. Аппараты будут представлены на мероприятии Unpacked 11 февраля.

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