Назван самый прочный смартфон

Блогер Зак Нельсон (Zach Nelson), известный под ником JerryRigEverything, составил рейтинг самых прочных смартфонов ушедшего года. Запись видео доступна на его канале в YouTube.

Самым прочным аппаратом 2019 года Нельсон назвал Google Pixel 3a. Блогер отметил, что девайс имеет надежный пластиковый корпус и очень легко разбирается. В частности, дисплей девайса держится на нескольких винтах, а не на клее, как во многих других смартфонах. Против аппарата Google Нельсон выставил Redmi Note 7, который ломался даже при небольшом физическом воздействии.

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Худшим с точки зрения ремонтопригодности Нельсон назвал Royole Flexpai, который не рассчитан на постороннее вмешательство из-за складного экрана. Нельсон отдельно упомянул новую линейку смартфонов Apple. По мнению видеоблогера, iPhone все еще сложно починить в кустарных условиях, а ремонт в сервисных центрах Apple обходится очень дорого.

Самым инновационным смартфоном был назван аппарат с двумя дисплеями Nubia Z20, самым аккуратным с точки зрения расположения внутренних компонентов — девайс с выпадающей камерой Samsung Galaxy A80.

В конце декабря издание Engadget огласило список самых неудачных гаджетов года. В него вошли складной смартфон Samsung Galaxy Fold, ноутбук Microsoft Surface Pro X и провалившийся в продаже из-за санкций Huawei Mate 30 Pro.

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