Интернет-аудитория в России выросла благодаря пенсионерам

В 2019 году интернет-аудитория в России увеличилась благодаря пенсионерам. Согласно исследованию аналитического агентства GfK, по сравнению с 2019 годом, аудитория людей старше 65 лет выросла с 26 до 36 процентов, а в предпенсионной возрастной группе (50-64 года) — с 63 до 66 процентов. Отчет GfK приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В минувшем году интернетом в России пользовалось 94,4 миллиона человек старше 12 лет, что почти на 3,5 миллиона больше, чем в предыдущем году. При этом в других возрастных категориях изменения незначительны, отмечают эксперты.

Возросла доля предпенсионеров, которые используют интернет вне дома. Если в 2017 году таких было 25 процентов, то теперь — 33 процента. Среди подростков этот показатель достигает 67 процентов. Кроме того, 60 процентов работоспособных граждан пользуются интернетом на работе.

Рост аудитории за счет старшего поколения в GfK объясняют общим взрослением интернет-аудитории (пользователи перешли в более старшие возрастные группы), а также тем, что младшие члены семьи помогают пожилым родственникам обновлять гаджеты. «Они покупают себе более современные устройства, а свои морально устаревшие, но вполне функциональные смартфоны отдают бабушкам и дедушкам», — пояснил представитель компании Петр Залесский.

Пользоваться интернетом старшее поколение стимулирует развитие госуслуг, онлайн-платежей и наличие в сети интересного для них контента, считает Залесский.

В ближайшее время в России планируют обучать пенсионеров цифровой грамотности. Пожилых людей научат пользоваться компьютером и смартфоном, а также расскажут, как противостоять мошенникам в сети.

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