Телефонные мошенники обобрали хабаровских пенсионеров на миллион рублей

Сотрудники полиции Хабаровска и Новосибирской области задержали троих мужчин, которые похитили у пенсионеров более одного миллиона рублей. Об этом во вторник, 4 июля, сообщается на сайте УМВД по Хабаровскому краю.

Организаторы мошеннической схемы находились в городе Куйбышев Новосибирской области. Путем случайного набора они обзванивали хабаровских абонентов, а затем представлялись родственниками или знакомыми, которым срочно понадобилась крупная сумма денег для решения финансовой проблемы.

Третий мошенник, таксист, проживающий в Хабаровске, забирал деньги у пострадавших. Он оставлял себе часть вырученных средств, а остальные отправлял в Куйбышев.

Следствию известно о девяти эпизодах, в ходе которых преступникам удалось обмануть хабаровских пенсионеров на сумму более миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»).