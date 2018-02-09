Пенсионеров завалили загадочными посланиями

Интернет-магазин завалил семью пенсионеров из американского города Эктон, штат Массачусетс, загадочными почтовыми отправлениями. Об этом сообщает Boston Globe.

Майк и Келли Гэлливан (Mike and Kelly Gallivan) утверждают, что получили первую непрошеную посылку в октябре 2017 года. С тех пор им каждую неделю приносят одну или две коробки с товарами из онлайн-магазина Amazon. Как правило, в них лежат недорогие мелочи, например, пластиковые вентиляторы или зарядные устройства для телефонов.

Гэлливан не заказывают и не оплачивают посылки, но они все равно приходят. Пенсионеры пытались выяснить, кто их шлет, но ничего не добились. В Amazon им сообщили, что не знают имени отправителя. Он расплачивается не через банк, а при помощи подарочных сертификатов, поэтому его личность нельзя установить по платежной информации.

«Мы обычные, ничем не примечательные люди, и не хотим иметь к этому никакого отношения. Но посылки продолжают идти», — говорит 68-летняя Келли Гэлливан. Эксперты, к которым обратилось издание, подозревают, что семья стала невольным пособником мошенников, которые накручивают оценки своих товаров в интернет-магазине.

В декабре сообщалось, что житель из штата Мичиган в течение года получал от Amazon посылки, которые не заказывал. Он обращался в интернет-магазин и полицию, но не смог остановить доставку товаров.

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