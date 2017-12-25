Американец оказался в плену чужих посылок

Американец Терри Миллер из Мичигана в течение года получает от Amazon посылки, которые он не заказывал. Как сообщает местный филиал канала NBC, мужчина несколько раз просил интернет-магазин отменить поставки, но товары продолжают приходить.

В коробках из Amazon в основном находятся аксессуары для телефонов, мешки для одежды и прочие мелочи. На посылках указан точный адрес и номер телефона Миллера. Он разузнал имя и фамилию отправителя, но тот не показался ему знакомым, и мужчина обратился в полицию.

В частности, американец был обеспокоен тем, что с его счета спишутся деньги за товары, которые он не заказывал. Однако в Amazon его заверили, что никакой платы с него взимать не будут. При этом, по словам Миллера, посылки продолжают поступать к нему домой.

«Я вскрыл посылки, чтобы убедиться, что в них нет ничего незаконного. Полицейский сказал, что если в них окажется нечто подобное, я буду вне подозрений», — рассказал Миллер.

Мужчина также отметил, что ничего из того, что содержалось в коробках, ему не приглянулось — даже беспроводные наушники оказались розового цвета. По его словам, он намерен кому-нибудь подарить содержимое коробок либо выбросить их.

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