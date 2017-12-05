В сети показали чудесное превращение сала после доставки «Почтой России»

Пользователь Pikabu с ником smalboy показал, как преобразилось сало якобы в процессе доставки «Почтой России».

«Отправляет мама, из города Сорочинск (Оренбургская область), своему любимому сыну посылочку "Почтой России", с вкусняшками в виде копченого сала. И скидывает фотографию ему, мол, жди сынок, отправила», — пишет smalboy, публикуя фотографию «до».

Фото: Pikabu

Однако адресату в Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа доставили совершенно другое сало. «Спасибо, "Почта России"», — заключает получатель посылки.

Фото: Pikabu

Пользователи оставили под ним около 300 комментариев, традиционно высмеяв темпы и условия доставки «Почтой России». «Как так можно... Всегда удивлялась, спокойно ли им спится..» — отмечает пользовательница TattooOnLeg.

«Если отправить обратно, на выходе мама получит уже живого поросенка», — предполагает один из комментаторов. «Она отправила сало курильщика, а его подменили салом здорового человека», — шутит другой.

У «Почты России» нашлись заступники, которые посчитали, что мама просто решила потроллить сына, рассчитывая на эффект неожиданности. «Тролльнуть сыночка, показав ему фотки копчености, а отправив обычное сало — бесценно. Свалить всю вину на "Почту России" — уровень бог», — пишет MainHouse.

В 2016 году в сети прокатилась волна критики «Почты России». Жители разных городов жаловались на то, что вместо техники, заказанной в зарубежных интернет-магазинах, им доставляют дрова, стаканы и кирпичи. В некоторых случаях почтовый оператор опровергал причастность своих сотрудников к похищению смартфонов.