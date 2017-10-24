«Почта России» с опозданием доставила запрос ФСБ в офис Telegram в Лондоне

Лондонский офис Telegram не получил в срок запрос от ФСБ России с требованием предоставить ключи от переписки пользователей из-за промедления «Почты России». Об этом адвокат компании Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале.

«12 июля ФСБ попросила Telegram прислать переписку пользователей до 19 июля. Но Почта России доставила письмо лишь 21 июля. И причину не знает. Режим рухнет из-за "Почты России", запомните эти слова», — написал юрист, прикрепив фото копии объяснительного письма, которое «Почта России» направила в ФСБ.

В сообщении говорится, что «Почта России» приносит извинения «за ненадлежащее исполнение предоставленной услуги».