Дуров оспорит штраф Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

Создатель Telegram Павел Дуров опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» комментарий в связи с постановлением Мещанского суда Москвы оштрафовать мессенджер на 800 тысяч рублей.

Решение было вынесено за непредоставление ФСБ доступа к перепискам пользователей, в связи с чем Дуров напомнил, что это требование нереализуемо ни технически, ни юридически.

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«Они (требования — прим. «Ленты.ру») противоречат 23-й статье Конституции РФ: "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений"», — написал Дуров.

По мнению основателя Telegram, ключи дешифровки необходимы спецслужбам для того, чтобы «расширить свое влияние за счет конституционного права граждан».

Дуров также попросил заинтересованных юристов связаться с командой мессенджера для защиты в суде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что речи о блокировке Telegram на территории России пока не ведется.

Ранее 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписок пользователей.

В случае если компания не обжалует решение в течение 10 дней, она должна будет исполнить закон и передать ФСБ ключи, иначе мессенджеру может грозить блокировка в России.