В Кремле прокомментировали новость о возможной блокировке Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о блокировке мессенджера Telegram на территории России пока не ведется, передает РИА Новости.

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На вопрос, не вызывает ли у Кремля опасений возможная блокировка Telegram, Песков ответил: «Пока, насколько я знаю, об этом речи не идет, собственно, никто речи и не вел. Есть судебное решение, которое я не могу комментировать, но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется».

Ранее 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписок пользователей.

В случае, если компания не обжалует решение в течение 10 дней, она должна будет исполнить закон и передать ФСБ ключи. В противном случае мессенджеру может грозить блокировка в России.