На Дурова завели уголовное дело за помощь террористам и наркоторговцам

Власти Ирана инициировали уголовное дело в отношении создателя мессенджера Telegram. Об этом сообщает The Daily Star со ссылкой на информационное агентство ISNA.

Прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади заявил, что мессенджер используют боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Кроме того, в Иране обеспокоены популярностью Telegram среди распространителей наркотиков и порнографии, а также торговцев людьми.

Издание отмечает, что Дуров не проживает на территории Ирана, поэтому неясно, каким образом власти намерены привлечь его к ответственности.

Сам Дуров написал в своем Twitter, что был удивлен, когда узнал об уголовном деле. Он считает, что реальная причина враждебного настроя иранского правительства кроется в другом.

По его информации, команда Telegram ежедневно блокирует более тысячи каналов, чатов и ботов с порнографическим и экстремистским контентом.