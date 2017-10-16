Клименко предрек капитуляцию Дурова

Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко заявил, что «вся слава Telegram закончится», как только чиновникам запретят пользоваться сервисами, не сотрудничающими с правоохранительными органами. Об этом он заявил РИА Новости.

«Государство могло бы, не запрещая Telegram, сказать чиновникам: "Не пользуйтесь ресурсами, которые не сотрудничают [с правоохранителями]"», — считает Клименко.

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«Думаю, на этом вся слава Telegram закончится. Ровно в этот момент выяснится, что [основатель Telegram Павел] Дуров договорится», — добавил советник президента.

Ранее 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ доступ к переписке пользователей, а именно — ключи для их декодирования.

Павел Дуров отмечал, что по настоянию юристов ожидал «неизбежного судебного процесса». Он заявил, что будет обжаловать решение, поскольку требования к мессенджеру противоречат 23-й статье Конституции России, в которой утверждается, что каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

В сентябре основатель Telegram сообщал, что ФСБ составила административный протокол в связи с непредоставлением информации по так называемому закону Яровой — антитеррористическому пакету нормативно-правовых актов, которые обязывают мессенджеры предоставлять ключи шифрования по требованию правоохранительных органов.