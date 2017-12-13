Американец напугал вора взрывающейся посылкой

THE BLANK BOX / YouTube

Житель американского города Такома (штат Вашингтон) прогнал вора взрывающейся ловушкой и снял его бегство на видео. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Джайрим Барроу (Jaireme Barrow) сделал из деревянного ящика, холостого патрона и рыболовной лески поддельную посылку и оставил ее у себя на крыльце. Камеры видеонаблюдения сняли, как подъехавший к дому злоумышленник попытался поднять коробку. Когда он дернул леску, патрон взорвался. Громкий хлопок напугал вора, и он поспешно ретировался.

Барроу придумал ловушку, потому что у него постоянно крали посылки с крыльца. Последней каплей стало исчезновение дорогих запчастей для автомобиля, которые он заказал. Однако, несмотря на то, что камеры сняли вора, это не помогло вернуть пропажу.

Изобретатель также решил продавать свои ловушки в интернете. Однозарядная версия стоит 50 долларов, двухзарядная — на 20 долларов дороже, а пять дополнительных патронов к ним можно купить за три доллара. «В день, когда вы ожидаете посылку, выставьте это устройство, — поясняет его сайт. — Можете поверить, вор бросит все и сбежит».

В 2016 году сообщалось о краже, которую предотвратила пластиковая невеста Дракулы, выставленная перед домом во Флориде к Хеллоуину. Когда вор прикоснулся к ней, она заговорила и напугала злоумышенника.

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