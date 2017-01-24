Пытавшихся обокрасть художественную галерею воров спугнула секс-кукла

Секс-кукла спугнула воров, которые забрались в художественную галерею Demuz Art в британском городе Уэртинг (графство Западный Суссекс). Об этом сообщает издание Metro.co.uk.

Когда злоумышленники проникли в галерею, их встретила реалистичная силиконовая игрушка ростом 180 сантиметров, раскинувшаяся на диване. После этого воры не стали задерживаться и скрылись с найденной в помещении тысячей фунтов стерлингов (1,1 тысячи евро).

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Владелец галереи, карикатурист Деррик Томпсон, уверен, что если бы не кукла, воры унесли бы больше.

Томпсон купил силиконовую женщину в интернете для того, чтобы привлекать посетителей. Он назвал ее Шейла Луиза и завел ей отдельную учетную запись в Facebook. На ее аккаунт подписаны почти две тысячи жителей Великобритании, США и Ближнего Востока.

Поклонники регулярно пишут Шейле в интернете. «Слепые что ли? Видно же, что не настоящая, — недоумевает Томпсон. — Впрочем, возможно, они делают это для смеха. Или же им нравятся манекены — такой у них фетиш».

В ноябре сообщалось, что попытка украсть хеллоуинское украшение одного из домов во Флориде закончилась провалом из-за пластиковой невесты Дракулы, которая испугала вора.