Подмосковные пенсионеры продемонстрируют компьютерную грамотность

Пятый Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету» стартовал в Подмосковье, к участию приглашаются граждане старше 50 лет. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Участвовать смогут как самостоятельно обучившиеся работе на компьютере и в интернете, так и закончившие специализированные курсы жители старшего возраста», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что цель мероприятия — повышение цифровой грамотности представителей старшего поколения и выявления наиболее активных регионов в вопросах обучения работе с компьютером.

Как отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская, местные пенсионеры каждый год участвуют в состязании. «В прошлом году Московская область вошла в тройку лидеров», — отметила она.

В регионе действуют несколько центров, оказывающих услуги по обучению работе с компьютером, в частности, сайтом Госуслуги.