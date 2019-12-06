Смартфон брата Пабло Эскобара нашли на AliExpress

Оригинал смартфона брата Пабло Эскобара, представленного 4 декабря, нашли на AliExpress. Судя по всему, он является кастомизированной копией аппарата китайского бренда Royole.

После выхода девайса журналисты The Telegraph заметили, что складной аппарат Escobar Fold 1 выглядит как девайс Royole FlexPai, выпущенный компанией Royole в начале 2019 года. Причем сходство с гаджетом Эскобара заключается не только в дизайне, но и в спецификациях: оба имеют 7,8-дюймовый гибкий AMOLED-экран и двойную камеру на 16 и 20 мегапикселей. Аппарат Royole FlexPai можно купить на AliExpress, его цена составляет около 100 тысяч рублей.

Материалы по теме Проклятое будущее Умный вибратор, бревно с Wi-Fi и другие безумства главной выставки технологий

Единственное отличие Escobar Fold 1 от Royole FlexPai заключается во внешнем виде: корпус покрыт позолотой и на него нанесены гравировки с названием устройства. Эксперты предполагают, что производящая Escobar Fold 1 компания могла закупить партию оригинальных девайсов, кастомизировать их и выдать смартфон за самостоятельный продукт.

В похожей ситуации в начале года оказался рэпер Тимати. В марте артист презентовал наушники под брендом Black Star, назвав аксессуар «собственным продуктом». Однако пользователи соцсетей нашли на AliExpress такую же гарнитуру, но с ценником в несколько раз ниже, чем продукт артиста.

Смартфон Escobar Fold 1 был презентован 4 декабря. Его представил родной брат колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Роберто. Отмечается, что один из промороликов люксового складного аппарата снимался в Москве с участием российских моделей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!