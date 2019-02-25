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Дом Пабло Эскобара взорвали назло туристам

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В колумбийском Медельине с помощью взрыва уничтожили дом, некогда принадлежавший колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару. Об этом сообщает Euronews.

Власти города решили уничтожить особняк после того, как он стал набирать популярность среди туристов. На месте восьмиэтажного здания установили памятник жертвам нарковойн.

В церемонии ликвидации дома приняли участие мэр Медельина Федерико Гутьеррес и президент Колумбии Иван Дуке Маркес. Гутьеррес назвал особняк символом зла, а Дуке отметил, что «в историю попадут не мучители, а их жертвы».

Дом Эскобара в Медельине был изъят колумбийскими властями в 1990-м, за три года до гибели преступника. В течение нескольких лет в нем размещался дополнительный офис генпрокурора.

Колумбийский наркобарон Пабло Эскобар сделал состояние на наркобизнесе и вошел в историю как один из самых жестоких преступников ХХ века. Несмотря на это, Эскобар пользовался популярностью у молодежи и бедного населения. Зимой 2017-го футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин разместил в своем Instagram фотографию, где позирует в футболке с изображением наркобарона.

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