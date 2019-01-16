Мир
 
Последние новости
Песков рассказал о стынущей крови от ругани Путина
Российские водители смогут получить страховку по телефону
Дом из культового сериала 80-х выставили на продажу в США
Ковальчук прервал безголевую серию
Россиянам разрешили делать патроны
Москву подморозит 
Майскому указу предрекли светлое будущее
В Кремле ответили на возможность вредящего жителям Курил договора с Японией
Американец заигрался в прятки и погиб
Новости партнеров

«Албанский Эскобар» прятался два года и сдался полиции

Перейти в «Мою Ленту»

Один из самых известных наркобаронов Албании Клемент Балили сдался полиции после двух лет нахождения в бегах. Об этом сообщает Tirana Times.

Как отмечается, албанские правоохранительные органы в 2018-м вели с членами семьи Балили переговоры о его сдаче, которые возглавлял глава национальной полиции Арди Белиу. Именно ему наркобарон сдался утром во вторник, 15 января, между городом Саранда и общиной Финик. После этого Балили доставили в столицу Тирану.

По данным портала Exit, помогал в переговорах племянник обвиняемого, мэр муниципалитета Дельвина Ригельс Балили. Он отдельно подчеркнул, что его дядя сдался сам и его не арестовывали. Кроме того, Балили-младший заявил, что не имел понятия, где прятался его родственник.

Балили обвиняется в незаконном обороте наркотиков в составе организованной преступной группы, участии в этом сообществе, ложном декларировании активов или их сокрытии, а также отмывании денег. Он сдался вскоре после того, как завершилось расследование его уголовного дела и материалы были переданы в суд.

Балили в 2014-м был назначен директором регионального транспортного управления Саранды. В последние же годы он числился в списке самых разыскиваемых преступников на Балканах. В 2016 году выяснилось, что мужчина возглавлял сеть наркоторговцев, действующую в том числе в странах ЕС, в основном в Греции. Тогда в этой стране изъяли почти 700 килограммов контрабандной марихуаны, а во время операции задержали множество членов преступного сообщества. Сам Балили сначала публично отрицал обвинения, а затем исчез.

При этом в СМИ несколько раз публиковали фотографии мужчины. Указывалось, что он спокойно передвигается по территории Албании и не боится ареста. В частности, его снимали в компании высокопоставленных полицейских и политиков. Сообщалось даже, что в албанских правоохранительных органах якобы заявляли греческим коллегам, что не могут арестовать Балили из-за политической защиты.

Мужчина получил от СМИ прозвище «албанский Эскобар» в честь колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, который вошел в историю как один из самых жестоких преступников ХХ века.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mayor Rigels Balili Negotiated His Uncle Klement Balili’s Surrender
‘Balkan’s Escobar’ Klement Balili surrenders to Albanian authorities
Бывшего президента Мексики обвинили в получении взятки от наркобарона
Перевоплощение в русскую мафию помогло ФБР прослушивать мексиканского барона
Сбежал соратник Пабло Эскобара
Другие материалы рубрики
Мир00:0115 января
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

«Отношениям уже некуда ухудшаться»

Американский эксперт о санкциях, репутации России и китайской угрозе
06:34Сегодня

Монаха-педофила изловили спустя 11 лет

20:3415 января

В США решили бороться за санкции против «Русала»

23:4815 января

План Мэй по Brexit отвергли

Мир00:01 1 ноября 2018
Обложка комикса Is This Tomorrow?

Ленина на них нет

Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
03:10Сегодня

Бывшего президента Мексики обвинили в получении взятки от наркобарона

19:5615 января

Эрдоган оценил уход США из Сирии

22:0115 января

Мадуро объявили узурпатором

Мир00:0110 января

Феминистки в степи

В этой стране женщины свободны, богаты и образованны. Почему же они страдают?
09:4515 января

«Исламское государство» захватило город в Африке

22:2915 января

Кандидат в генпрокуроры США поддержал «российское дело»

18:3715 января

Бразильцам дали шанс закупиться оружием

Россия
«Самые близкие отвернулись от меня»
Семья убедила россиянку в том, что ВИЧ не опасен. Это едва не стоило ей жизни
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
«Даже маленькому ребенку понятно, что это идиотизм»
 
Жириновский предложил загнать японцев под российский флаг
Песков пожаловался на нетерпимость россиян к чиновникам
Число жертв взрыва в жилом доме в Шахтах увеличилось
Все материалы
Мир
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа«Отношениям уже некуда ухудшаться»
Американский эксперт о санкциях, репутации России и китайской угрозе
Монаха-педофила изловили спустя 11 лет
«Албанский Эскобар» прятался два года и сдался полиции
План Мэй по Brexit отвергли
Бывшего президента Мексики обвинили в получении взятки от наркобарона
Власть насилия
Жертвы уличных банд бегут из Центральной Америки в США. Но там их не ждут
«Америка сломалась»
 
Все материалы
Бывший СССР
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
Порошенко обвинили в подкупе избирателей
Назван средний размер пенсии на Украине
Американский беспилотник полетал у границ России и над Донбассом
Изгнанный из вагона в минском метро «пророссийский казак» исчез
Все материалы
Экономика
Скрытые силы
Люди с аутизмом годами сидели без работы. Теперь их зовут в лучшие компании мира
Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали
Российские водители смогут получить страховку по телефону
Путин потребовал гарантий для заинтересованных в «Турецком потоке»
Майскому указу предрекли светлое будущее
России предсказали уменьшение количества банков
McDonald's лишился Big Mac в Европе
Все материалы
Силовые структуры
Проводили по-королевски
На похороны авторитетов в России собираются целые города. Чем они это заслужили?
Украинского криминального авторитета похитили в Москве
Его подозревают в убийстве экс-депутата Вороненкова и лидера «Оплота» Жилина
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин повесил на инопланетян труп в своей квартире
МВД завело дело о мошенничестве с концертами Селены Гомес в России
В российской колонии слепили самую красивую свинью из снега
Российские полицейские избили следователей в отделе полиции
Все материалы
Наука и техника
«Ходили в атаку на пулемет под анашой»
Зачем Сталин послал красноармейцев завоевывать Афганистан
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
Проклятое будущее
Умный вибратор, бревно с Wi-Fi и другие безумства главной выставки технологий
Объяснена заразность загадочного рака
Очередной легендарный смартфон Nokia перевыпустят
Apple воскресит iPod touch
На Луне выросло первое в истории растение
Все материалы
Спорт
«Счастлив, что меня сравнивают с отцом»
Сын Шумахера готов покорять «Формулу-1». Помешает ли ему семейная слава?
Ковальчук прервал безголевую серию
Белорус из UFC пообещал всегда драться в России под советский гимн
Чехи отказались уважать лучшего российского биатлониста из-за допинга
Теннисист дважды попал мячом в девушку-судью и «пристрелил» ее ракеткой
Россиянин полгода ждал олимпийскую медаль от МОК и оказался забыт
Российский боец ММА разнес отделение банка
Все материалы
Культура
Тени и призраки
Красота, садомазохизм и демоны на снимках лучших фотографов Японии
«Баттл-рэп мертв, и мы трахаем его труп»
Ресторатор о любви к алкоголю, блогерах и судьбе Versus Battle
«В гриме позвонил бате и реально напугал его»
Смерть, старость, копы: Стивен Дорфф о новом сезоне «Настоящего детектива»
Рианна подала в суд на своего отца
Алла Пугачева начала задыхаться на съемках
В «Гриффинах» отказались шутить про геев
Умерла легендарная бродвейская актриса
Все материалы
Интернет и СМИ
Липовый мир
Несуществующие люди захватили интернет. На них зарабатывают реальные деньги
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
Террор в Магнитогорске, ликвидация Чечни и вирус ГРУ
Россияне ведутся на любую ложь, особенно в разгар трагедий. Как с этим бороться?
Ведущий Первого канала рассказал о скромной зарплате
Россиян предупредили о нашествии ворующих деньги с карт мошенников
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
Угощающий бургерами Трамп разлетелся на мемы
Все материалы
Ценности
Бородатый рейс
Самые модные мужчины каждый год собираются здесь. На них смотрит весь мир
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Итальянские жеребцы
Трусы, слюнявчики и китайский мясник. В Милане прошла неделя моды
Американский дизайнер воспользовался русским словом ради наживы
Дэвид Бекхэм укутал собаку в плед за полмиллиона рублей
Сестра Хадид лишилась волос ради денег
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
Все материалы
Путешествия
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
Грузовик с фекалиями врезался в самолет с пассажирами и сорвал рейс
Назван самый дорогой у россиян тур за 2018 год
Пилот попал в шторм и провалил попытку посадить самолет с первого раза
Сотрудники аэропорта пропустили пассажирку с огнестрельным оружием в самолет
Все материалы
Из жизни
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Взяли за копейку
Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Американец заигрался в прятки и погиб
Двухлетний ребенок провалился в 100-метровую скважину и застрял
Горе-любовник выпил бутылку виагры и заработал «бублики» в глазах
Все материалы
Самые странные автомобили
Трап, сарай, тостер и другие необычные гоночные машины в мире
Первый полный привод Японии
Mitsubishi едет на всех ведущих уже 85 лет
25 самых продаваемых автомобилей в России 2018 года
Рейтинг самых популярных машин на российском рынке за прошедшие 12 месяцев
Отступники
Непривычные Harley-Davidson: моторы от Porsche и попытки строить супербайки
До России добрался самый маленький кроссовер Lexus
Nissan придумал спортседан повышенной комфортности с «троном» на заднем ряду
Названы рублевые цены на новый универсал Kia Ceed
Все материалы
Дом
Крошка моя
Почему квартиры россиян станут меньше, но все равно подорожают
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
«Предать могут все, даже самые близкие»
История одной семьи, разругавшейся из-за жилья
Пенсионеры стали реже покупать квартиры в Москве
Обнародована стоимость самых дешевых московских квартир
Названы лучшие курорты для заработка на лыжниках
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Все материалы