«Албанский Эскобар» прятался два года и сдался полиции

Один из самых известных наркобаронов Албании Клемент Балили сдался полиции после двух лет нахождения в бегах. Об этом сообщает Tirana Times.

Как отмечается, албанские правоохранительные органы в 2018-м вели с членами семьи Балили переговоры о его сдаче, которые возглавлял глава национальной полиции Арди Белиу. Именно ему наркобарон сдался утром во вторник, 15 января, между городом Саранда и общиной Финик. После этого Балили доставили в столицу Тирану.

По данным портала Exit, помогал в переговорах племянник обвиняемого, мэр муниципалитета Дельвина Ригельс Балили. Он отдельно подчеркнул, что его дядя сдался сам и его не арестовывали. Кроме того, Балили-младший заявил, что не имел понятия, где прятался его родственник.

Балили обвиняется в незаконном обороте наркотиков в составе организованной преступной группы, участии в этом сообществе, ложном декларировании активов или их сокрытии, а также отмывании денег. Он сдался вскоре после того, как завершилось расследование его уголовного дела и материалы были переданы в суд.

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Балили в 2014-м был назначен директором регионального транспортного управления Саранды. В последние же годы он числился в списке самых разыскиваемых преступников на Балканах. В 2016 году выяснилось, что мужчина возглавлял сеть наркоторговцев, действующую в том числе в странах ЕС, в основном в Греции. Тогда в этой стране изъяли почти 700 килограммов контрабандной марихуаны, а во время операции задержали множество членов преступного сообщества. Сам Балили сначала публично отрицал обвинения, а затем исчез.

При этом в СМИ несколько раз публиковали фотографии мужчины. Указывалось, что он спокойно передвигается по территории Албании и не боится ареста. В частности, его снимали в компании высокопоставленных полицейских и политиков. Сообщалось даже, что в албанских правоохранительных органах якобы заявляли греческим коллегам, что не могут арестовать Балили из-за политической защиты.

Мужчина получил от СМИ прозвище «албанский Эскобар» в честь колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, который вошел в историю как один из самых жестоких преступников ХХ века.

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