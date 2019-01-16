Бывшего президента Мексики обвинили в получении взятки от наркобарона

Колумбийский наркоторговец Алекс Сифуэнтеса обвинил бывшего президента Мексики Энрике Пенья Ньето в получении взяток от наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо (Коротышка). Об этом сообщает издание Aristegui Noticias.

Сифуэнтеса рассказал о сговоре в ходе процесса по делу Эль Чапо в суде Нью-Йорка. По его словам, Гусман заплатил Ньето 100 миллионов долларов за несколько месяцев до вступления в должность президента Мексики в 2012 году.

Кроме того, в ноябре 2018 года адвокат Гусмана Джеффри Лихтман заявил о подкупе двух президентов: Фелипе Кальдерона и Ньето. По его словам, они «получили взятки в миллионы долларов».

Отмечается, что именно во время президентства Ньето наркобарона дважды задерживали, а в итоге экстрадировали в США.

Гусман являлся главой крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа». Судебный процесс против наркобарона продолжается с ноября 2018 года, в случае признания его виновным Гусману грозит пожизненное заключение в тюрьме особо строгого режима.

Энрике Пенья Ньето был президентом Мексики с 2012 по 2018 год. До него эту должность с 2006 года занимал Фелипе Кальдерон.

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