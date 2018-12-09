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Сбежал соратник Пабло Эскобара

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Хорхе Рока Суарес

Наркоторговец Хорхе Рока Суарес, один из крупнейших преступников Южной Америки в 1980-х годах, сбежал из-под стражи в частной клинике. Об этом сообщает Reuters.

Суарес вернулся в Боливию из США в апреле. Там он был приговорен к 36 годам заключения за торговлю наркотиками, однако был досрочно освобожден после 28 лет срока. По прибытии его вновь приговорили к 15 годам тюрьмы, которые он отбывал уже в Ла-Пасе.

Сообщается, что в июле адвокаты добились условного освобождения наркобарона по медицинским показаниям, но в ноябре оно было отменено. В начале декабря преступника отправили на лечение в частную клинику, однако в ночь на 8 декабря он сбежал оттуда, что позже подтвердила полиция.

Однако через некоторое время Суарес заявил, что он никуда не сбегал, а поехал в родной город. По его словам, у него есть на это разрешение суда.

Хорхе Рока Суарес, также известный как «Соломенная крыша», был партнером колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, который сделал огромные деньги на наркобизнесе и вошел в историю как один из самых жестоких преступников ХХ века. Кроме того, Хорхе является племянником Роберто Суареса Гомеса, так называемого «Короля кокаина», который в 1980-х годах предложил выплатить внешний долг Боливии своими заработанными на наркотиках деньгами.

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