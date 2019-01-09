Перевоплощение в русскую мафию помогло ФБР прослушивать мексиканского барона

Федеральное бюро расследований (ФБР) прослушивало телефонные разговоры мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо, с 2011 года. Об этом сообщает The New York Times.
Гусман использовал систему шифрованной связи на основе технологии IP-телефонии, которую разработал колумбийский специалист Кристиан Родригес. Как рассказало издание, агент ФБР под прикрытием встретился с Родригесом в феврале 2010 года, представившись членом русской мафии, которого якобы заинтересовала разработка колумбийца.
Через несколько месяцев американские спецслужбы завербовали Родригеса: он передал им ключи шифрования и перенес сервера из Канады в Нидерланды, объяснив это наркоторговцу обычным обновлением. После этого, с 2011 по 2012 годы, агенты перехватили и прослушали около 200 звонков Эль Чапо. Во время них он обсуждал детали сделок по продаже крупных партий наркотиков, а также подкуп полицейских и чиновников.
На суде разговоры стали самым сильным доказательством вины наркобарона. Отмечается, что операция стала самой масштабной со времен слежки за американским главарем мафии Джоном Готти.
Гусман являлся главой крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа». В 2017 году его экстрадировали из Мексики в США. Судебный процесс против наркобарона продолжается с ноября 2018 года, в случае признания его виновным Гусману грозит пожизненное заключение в тюрьме особо строгого режима.