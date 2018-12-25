Мексика потратила миллиарды на безрезультатные поиски наркобарона

Власти Мексики потратили более семи миллиардов песо на безуспешные поиски главы наркокартеля «Халиско-Новое поколение» Немесео Осегеры Сервантеса, также известного как «Эль Менчо». Об этом сообщает издание El Universal.

По данным издания, всего на поимку преступника с 2015 года было потрачено 7,6 миллиардов песо (около 382 миллионов долларов). Поимка Сервантеса остается главной целью мексиканских властей.

По словам эксперта по вопросам национальной безопасности из Университета Гвадалахары Франсиско Хименеса Рейносо назвал ситуацию «полным провалом», так как наркобарон не только остался на свободе, но и укрепил свое положение.

Помимо этого, за последние шесть лет по сравнению с предыдущим периодом на 666 процентов увеличилось количество погибших военных во время операций против наркомафии.

Картель «Халиско-Новое поколение» действует с 2009 года. В 2015 году его члены атаковали военный вертолет во время неудачной попытки захватить Сервантеса. В результате восемь человек погибли. Позже было совершено нападение на патруль полиции, жертвами которого стали 15 полицейских, еще четыре были ранены.

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