Грузовик со 157 трупами несколько дней гоняли с места на место из-за вони

Грузовик со 157 неопознанными телами несколько дней переезжал из одного района Мексики в другой из-за жалоб местных жителей на вонь — он нигде не мог остановиться надолго. «Морг на колесах» образовался в связи с нехваткой мест в государственных учреждениях для хранения трупов, сообщает Mexico Daily News.

Рефрижератор должен был временно оберегать тела до тех пор, пока власти не придумают, что с ними делать. Сначала грузовик припарковался в муниципалитете Тлакепаке (штат Халиско), но местная администрация приказала ему покинуть район — зловонные запахи разгневали жителей. Затем автомобиль переехал в Тлахомулько-де-Суньга, а потом по той же причине ему пришлось переместиться в промышленную зону Гвадалахары.

Комиссия по правам человека Халиско начала расследование инцидента и напомнила властям, что необходимо создать специальное кладбище, на котором можно хоронить неопознанные тела. Кроме того, отметили юристы, у всех погибших нужно собрать образцы ДНК, а после задокументировать.

Как отмечает издание, в штате уже началось строительство социального кладбища, но работы затянулись из-за жалоб жителей. Однако власти уверили, что к концу октября оно будет готово.

157 тел, добавляет газета, — это, предположительно, жертвы преступлений. За неполный 2018-й в Халиско убили более полутора тысяч человек — больше, чем за весь прошлый год.

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