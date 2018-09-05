Из жизни
 
Последние новости
Последствия удара ВКС России по сирийскому Идлибу попали на видео
Минкульт отказался выпустить в прокат фильм «Похищенные сокровища Европы»
Помощника Трампа заподозрили в воровстве указов президента с его стола
Стефано Габбана снова унизил женщину
В небе над Москвой распустятся хризантемы и пионы 
Квартирный вор нарвался на пенсионерку с тряпкой и пожалел
На Урале произошло мощное землетрясение
Раскрыта тайна засилья бабушек с сиреневыми головами
«Реал» нашел игрока по цене двух Роналду
Новости партнеров

Девушка вышла замуж за труп возлюбленного перед его похоронами

Перейти в «Мою Ленту»

На Филиппинах убитая горем девушка вышла замуж за мертвеца. Об этом сообщил информационный портал Coconuts.

«Церемония» прошла в городе Кауаян, провинция Исабела. 19-летняя филиппинка Зарин (Zyrine) пришла на похороны своего возлюбленного Джейка Энтони Макадангданга (Jake Anthony Macadangdang) в платье невесты. Она произнесла над его телом клятвы верности и надела кольцо на свой палец. Второе кольцо Зарин положила на руку жениха, потому что его пальцы окоченели, и надеть украшение на них не представлялось возможным.

Согласно семейному кодексу Филиппин, брак не считается заключенным, если один из партнеров не дал добровольного согласия. О посмертном браке в нем не упоминается.

Ее жених был убит в прошлом месяце бизнесменом по имени Аарон Кристиан Рейес (Aaron Christian Reyes). Он врезался на своей машине в Макадангданга и его друзей, ехавших на мотоциклах. До этого они повздорили и подрались в баре. В аварии помимо юноши пострадало восемь человек.

Макадангданг только закончил школу и искал работу за границей. Он встречался с Зарин со школы, и ее семья очень любила его, потому и позволила провести необычную церемонию.

Посмертный брак является законным во Франции, подобные церемонии проводятся в Судане и Китае. Во Франции семейный союз регистрируется задним числом на дату, до которой жених или невеста погибли. Заявление на брак подается на имя президента, а у заявителя должны быть уважительные причины вроде наличия общего ребенка. Такой брак не влечет за собой право наследования при отсутствии завещания в пользу живущего супруга и полагает отсутствие какой-либо общей собственности супругов.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Woman ‘marries’ dead boyfriend in a ceremony before his funeral
Убитый горем таец прошел 1500 километров ради прощания с любимой
Смертельно больная невеста умерла во время собственной свадьбы
Китаец тысячу километров вез девушку на тележке ради свадьбы
Другие материалы рубрики
Из жизни00:05Сегодня

Загадка монаха

Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
19:34 4 сентября

Паук поселился в ухе пенсионера

15:59 4 сентября

Внук нашел тайное послание в бутылке от страдавшего деда

22:35 4 сентября

Студенты повесили свое фото в «Макдоналдсе» и нарвались на аплодисменты

Из жизни00:0430 августа
Джон Майатт

«В тюрьме меня звали Пикассо»

Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
12:47 4 сентября

Американец похудел вдвое на фастфуде

17:33 4 сентября

Ребенок поиграл с королевской коброй и насмешил взрослых

20:52 4 сентября

Обладатели самых долгих отношений в мире раскрыли свой секрет

Из жизни00:01 3 сентября

«Здесь никто никуда не спешит»

История россиянки о жизни в Вене
06:34 4 сентября

Мальчик с лишними пальцами оказался в заточении из-за алчных родственников

11:33 4 сентября

Австралиец перепутал сигарету с петардой и устроил взрыв

19:43 3 сентября

На юге Африки устроили массовый отстрел слонов

Россия
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
В появлении дырки в борту «Союза» заподозрили космонавта
«Мужчины очень тяжело переживают этот момент»
В России осуждают сексуальные отношения между пожилыми. Но они им необходимы
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
Российские военные построят свой главный храм цвета хаки
Кремль назвал новую угрозу в Сирии
«Люди стесняются сейчас даже свадьбы играть»
В Беслане много лет пытаются начать новую жизнь. Но не могут
Все материалы
Мир
Синие киты
Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
Помощника Трампа заподозрили в воровстве указов президента с его стола
Последствия удара ВКС России по сирийскому Идлибу попали на видео
Британские города остались без полицейских участков
Австрийских политиков заподозрили в тайной работе на Россию
Американцев обвинили в убийстве иранских бойцов в Сирии
Журналист рассказал о желании Трампа прикончить Асада
Все материалы
Бывший СССР
Украина задержала российский танкер
Корабль рискует затонуть и отравить Днепр
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Русская Голгофа
100 лет назад австрийцы устроили геноцид русских на Западной Украине
Порошенко предложил Австрии шефство над городом Донбасса
Украина собрала ударную группировку для наступления на Донбасс
Порошенко решил узаконить приветствие «Слава Украине» в армии
В украинском городе решили запретить российские песни
Все материалы
Экономика
Тони РоббинсПрорвало
Он ходил по углям и учил Горбачева. Россияне заплатили за него 800 миллионов
Для улучшения экологической обстановки в Красноярске взорвали котельную
На автомате
Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов
В России снизится число крупных энергоаварий
В России появится новый сбор
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
Amazon повторил рекорд Apple
Все материалы
Силовые структуры
Внешний фактор
Польский президент разбился под Смоленском по вине экипажа. Поляки не верят
Атомный бес
Советские военные шли на безумные опыты с радиацией. Люди до сих пор в опасности
«Меня стали звать Зверем»
Лучший карманник СССР был виртуозом краж и наводил ужас на врагов
Бывший владелец «Хромой лошади» досрочно освободился и решил вернуться в бизнес
Россиянина заставляли сотрудничать с полицией и пытали током
Оторвавшие головы Крокодилу Гене и Шапокляк ответят за вандализм
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Военная тайна
 
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
В России признали морское господство США
Корабль ФСБ стал жертвой сломавшегося китайского двигателя
В России назвали главную проблему сверхзвуковой авиации
Замечено необъяснимое явление в Антарктиде
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Все материалы
Спорт
«Иногда надо, чтобы тебе надрали задницу»
Ее называли новой Сереной Уильямс. Она ее превзошла
На форме сборной Украины появилась «Слава Украине!»
«Реал» нашел игрока по цене двух Роналду
Российский клуб захотели лишить стадиона чемпионата мира
Футболист сборной Англии рассказал о счастливом подарке от питерского таксиста
Роналду обогнал половину итальянских клубов по зарплате
Емельяненко рассказал о лечении разбитого лица после боя с американцем
Все материалы
Культура
На все руки док
Серебренников, мажоры и шахтеры — реальность, которую мы заслужили
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
Думают о сексе — говорят о новостях
Когда все со всеми спят и жестоко убивают
Россиянин и украинец названы лучшими молодыми фотографами в мире
Минкульт отказался выпустить в прокат фильм «Похищенные сокровища Европы»
Умерла актриса из «Мстителей» и «Доктора Кто»
C Кевина Спейси и Стивена Сигала сняли обвинения
Все материалы
Интернет и СМИ
Михаил Шуфутинский«Перевернул так, что руку в трех местах сломал»
День, когда весь интернет восславляет Шуфутинского, настал. Россияне в экстазе
Зафиксирован всплеск интернет-педофилии
Появились подробности гибели модели на яхте миллиардера
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка»
Этим летом телевизор упивался своей низостью. Все ради рейтингов
Звезда телешоу пожаловалась на избиение, подумала и извинилась
Грузия отказала во въезде журналистам из России
Все материалы
Ценности
Амелия ЭрхартРожденные бурей
Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Выбраны лучшие толстовки
Стефано Габбана снова унизил женщину
Кейт Миддлтон оказалась привлекательнее Меган Маркл
Определено важное условие успешного отпуска
Все материалы
Путешествия
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
Названа опасная для здоровья пища в отпусках
Раскрыто число посетивших Европу украинцев после отмены виз
«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров
У россиян в Париже украли чемоданы драгоценностей на полмиллиона евро
Все материалы
Из жизни
Загадка монаха
Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Партнерский материал
Друзья навек
У великих людей были выдающиеся питомцы
Внук нашел тайное послание в бутылке от страдавшего деда
Студенты повесили свое фото в «Макдоналдсе» и нарвались на аплодисменты
Американец похудел вдвое на фастфуде
Обладатели самых долгих отношений в мире раскрыли свой секрет
Все материалы
Переменная Эпсилон
Тест нового Infiniti QX50: есть ли польза от уникального мотора и переднеприводной платформы?
Первый электрический Мерседес
Немцы запустили в производство электрокроссовер — сколько он проедет без подзарядки?
Видео: Гелик за 84 миллиона
Почему он столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Изменники Родины
Американские машины, в которых американских деталей меньше, чем в Хондах или Ниссанах
Mercedes-Benz раскрыл первый электрический кроссовер
BMW начала принимать заказы на несуществующую модель
В Одессе нашли «растянутый» Volvo бывшего президента Украины
Все материалы
Дом
Темные улицы
Сколько стоит жилье в самых опасных районах Москвы
Морская болезнь
Россияне скупают жилье в Черногории. Некоторым придется пожалеть
Квартирный вор нарвался на пенсионерку с тряпкой и пожалел
Россияне стали должниками за ЖКХ из-за сбоя в терминалах
Из дома Анастасии Заворотнюк вынесли драгоценности на миллион рублей
Ксения Бородина испугалась переезда в новый дом
Смолов обеспечил тяжелобольных детей жильем в Москве
Все материалы