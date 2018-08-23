Убитый горем таец прошел 1500 километров ради прощания с любимой

Житель Таиланда прошел пешком полторы тысячи километров и собирается подняться на самую высокую гору страны, чтобы почтить память погибшей девушки и выполнить данное ей обещание. Об этом сообщило издание Coconuts.

Несколько лет назад Суксит Сапантамат (Suksit Suppantamat) пообещал своей девушке, что они обязательно вместе поднимутся на гору Дойинтанон, когда накопят денег на совместное путешествие. Его подруга умерла в октябре 2016 года. Он сильно скорбел, но все же решил выполнить обещание.

Сапантамат собрал свои скудные пожитки и прах возлюбленной, положил их на тележку и отправился в путь через всю страну. Он ночевал у обочин дорог, в храмах и на кладбищах. Время от времени жители городов и деревень, через которые он проходил, предлагали ему воду и еду и предоставляли ночлег.

За полтора года странствий к нему прибились две бродячие собаки. Одну из них Сапантамат назвал Кракоу, что переводится как «корзина», а другую — Намо, с этого слова многие тайцы начинают молитвы. Также он подобрал черного котенка.

На вопросы журналистов о погибшей девушке таец отвечал со слезами на глазах: «Мы никогда не расставались. Работали вместе и отдыхали вместе. Возможно, однажды я перестану плакать, думая о ней». Сапантамат признался, что отправился в путь во имя любви к ней и планирует развеять ее прах с вершины.

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