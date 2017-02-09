Канадец пять лет шел в аргентинскую библиотеку без денег и документов

Пропавшего в 2012 году жителя канадского города Торонто Антона Пилипу отыскали в джунглях Амазонки. За пять лет он пешком пересек десять стран без документов и денег, сообщает CBC.

Бородатого мужчину в грязной одежде, бредущего по дороге босиком, в ноябре заметили бразильские полицейские. Сначала его приняли за нищего, но затем одна из сотрудниц полиции поговорила с ним на английском языке и выяснила, что он из Канады. Женщина сумела связаться с его братом.

Оказалось, что мужчину в последний раз видели в Торонто в 2012 году. С тех пор семья не могла выяснить, где он находится. Родственники предполагают, что мужчина ушел из дома из-за психического расстройства.

Как оказалось, Пилипа пересек границу США, оттуда добрался до Мексики, после чего побывал в Гватемале, Коста-Рике, Панаме, Колумбии, Венесуэле и Аргентине. Большую часть пути он шел пешком, иногда ловил попутки или прятался в грузовиках и ехал зайцем. В дороге мужчина питался фруктами и ягодами, в городах добывал еду и одежду на помойках.

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Издание Daily Mail утверждает, что целью пятилетнего путешествия была Национальная библиотека Буэнос-Айреса. Однако когда Пилипа добрался до нее, его ждала неудача: мужчину не пустили в здание в грязной одежде и без документов. После этого он направился в Бразилию, где вскоре и попался на глаза стражам порядка.

При этом сообщается, что в республике мужчину положили в больницу, но он сбежал оттуда и направился в джунгли. Полицейские опасались, что он станет добычей крупных хищников, но все обошлось. В итоге из Канады в Бразилию за путешественником прилетел брат, и на этой неделе Антон Пилипа вернулся на родину.

В 2016 году сообщалось, что полиция Китая задержала троих молодых россиян, путешествовавших по стране без денег. Стражам порядка об иностранных туристах сообщили автомобилисты, обеспокоенные их изнуренным видом.