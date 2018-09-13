В московском парке нашли труп частного детектива без головы

В столичном парке «Лосиный остров» обнаружено обезглавленное тело частного детектива Владимира Киселева. Об этом в четверг, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, 44-летний мужчина был повешен на дереве более трех месяцев назад. Со временем, тело подверглось разложению, в результате чего голова отделилась и вместе с телом упала на землю. Их долгое время не обнаруживали потому, что они были скрыты листвой», — сказал источник.

Тело Киселева обнаружили грибники, гулявшие по Лосиному острову. Погибший, в частности, занимался поиском должников.

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова подтвердила факт обнаружения тела мужчины, ранее считавшегося пропавшим без вести и объявленного в розыск. По факту находки начата доследственная проверка.

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