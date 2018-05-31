Россиянина оштрафовали за спрятанный труп

В Татарстане мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей за спрятанный труп. Об этом в четверг, 31 мая, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как установил суд, в мае прошлого года житель Ютазинского района стал свидетелем убийства, совершенного его знакомой. Во время ссоры женщина ударила сожителя ножом в грудь, отчего тот скончался на месте. На следующий день подсудимый помог подруге замыть следы крови на месте преступления, а затем перенес труп убитого в погреб и засыпал землей.

После того, как труп нашли, женщину привлекли к уголовной ответственности за убийство — ее приговорили к десяти годам колонии. При этом ее сообщника, обвиненного в укрывательстве преступления, приговорили к штрафу в размере 10 тысяч рублей в доход государства.

16 ноября 2017 года стало известно, что женщина из поселка Талая Магаданской области полтора года скрывала в квартире труп своей матери и получала за нее пенсию по доверенности.

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