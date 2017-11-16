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Дочь спрятала в квартире труп матери и полтора года получала за нее пенсию

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Женщина из поселка Талая Магаданской области полтора года скрывала в квартире труп своей матери и получала за нее пенсию по доверенности. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

На женщину завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, по данным следствия, она присвоила более 467 тысяч рублей из регионального Пенсионного фонда.

Труп пожилой женщины обнаружили при ремонтных работах в октябре. Как выяснила доследственная проверка, женщина умерла в марте 2016 года, ее дочь решила об этом не сообщать.

Летом прошлого года полиция возбудила дела о мошенничестве в отношении жительницы Липецка, получавшей пенсию за умершего деда в течение 22 лет и таким способом нанесла государству ущерб на сумму 2,5 миллиона рублей.

В октябре 2015 года сообщалось о 60-летнем продавце секс-шопа, который почти три года прожил в квартире с трупом матери, получая за нее пенсию.

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