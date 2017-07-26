Пенсионерку из Челябинска три года назад «заживо похоронили» в ЗАГСе

В Челябинске прокуратура подала иск о признании недействительной сделанную три года назад в Перми запись о смерти 66-летней пенсионерки. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного органа.

Каким образом неверная информация о зарегистрированной и проживающей в Челябинске более 30 лет женщине попала в пермский отдел ЗАГСа, пока неизвестно.

«Согласно полученным от пенсионерки объяснениям, она связывает наличие актовой записи о своей смерти с утерей паспорта в 2010 году», — отмечается в сообщении.

К прокурорам обратилось районное управление пенсионного фонда, поскольку официально умершая женщина продолжает получать пенсию по старости.

В мае 2015 года по решению суда признан живым житель Кемерово, который несколько лет испытывал сложности при получении медпомощи и трудоустройстве, поскольку по всем информационным базам значился умершим. Запись о его смерти была сделана в ЗАГСе на основании ошибочной справки об опознании тела из бюро судебно-медицинской экспертизы.

