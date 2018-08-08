В Москве рядом с детской площадкой нашли чемодан с трупом

Тело человека в чемодане обнаружено в Воронцовском парке в Москве, на месте работают следователи. Об этом в среду, 8 августа, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По предварительным данным, фрагменты человеческого тела, упакованные в чемодан, были обнаружены недалеко от детской площадки в Воронцовском парке на юго-западе Москвы. «Следователи работают на месте происшествия, обстоятельства выясняются», — сказала Иванова.

31 мая сообщалось, что в Татарстане мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей за спрятанный труп.

Убийство совершила местная жительница в мае 2017 года. После того как тело нашли, ее привлекли к уголовной ответственности и приговорили к десяти годам колонии. При этом ее сообщника, обвиненного в укрывательстве преступления (он помогал прятать тело), приговорили к штрафу в размере 10 тысяч рублей в доход государства.

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