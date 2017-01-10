Кокорин сфотографировался в футболке с Пабло Эскобаром

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин разместил в своем Instagram фотографию, где позирует в футболке с изображением колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

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В чемпионате России с 5 декабря зимний перерыв. Футболисты «Зенита» возобновят сезон 16 февраля выездным матчем 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта».

Кокорин провел за сине-бело-голубых 25 встреч во всех турнирах, в которых забил 8 мячей.

Пабло Эскобар — один из самых известных наркобаронов в истории. К началу 1990-х его состояние превышало 30 миллиардов долларов, а контролируемый им картель организовывал более чем 80 процентов поставок кокаина в США. Преступник был убит в ходе совместной операции колумбийской полиции и американских спецслужб в декабре 1993-го.