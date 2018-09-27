Ученые защитят от кастрации бегемотов Пабло Эскобара

Колумбийское правительство строит планы по ограничению численности стада бегемотов — потомков четырех животных, принадлежавших наркобарону Пабло Эскобару. Их уже начали кастрировать — но у ученых есть аргументы в пользу их размножения. Об этом пишет издание The Daily Mail.

Когда в 1980 году король преступного мира Пабло Эскобар приобрел четырех гиппопотамов у зоопарка Калифорнии, никто не подозревал, что их приплод станет крупнейшим стадом за пределами африканского континента. Сейчас в нем насчитывается до 60 особей.

Несмотря на травоядность, бегемоты представляют большую опасность для тех, кто их потревожит. Поэтому в деревне Дорадаль, где находилось поместье наркобарона, стоят знаки, предупреждающие об их присутствии. Кроме того, они угрожают популяциям местных видов, таких, как выдры и ламантины, ломают заборы и гадят в водоемы. Особь может прожить до 60 лет.

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Из-за этого правительство уже несколько лет думает над тем, как ограничить их количество. Наиболее верный вариант — кастрация самцов, однако этот процесс сложнее и опасней, чем может показаться. Чтобы определить пол гиппопотама, нужно сначала поймать его до того, как он нырнет под воду, и усыпить. Пока что удалось поймать и стерилизовать четырех самцов и переселить в зоопарк одного детеныша.

Впрочем, некоторые ученые заявляют, что стадо может оказывать благотворное влияние на экосистему. The Daily Mail ссылается на прошлогоднюю статью биолога Жана-Кристиана Свеннинга. В ней он утверждает, что гиппопотамы, возможно, займут место тех видов крупных млекопитающих, которые потеряла Южная Америка за последние 20 тысяч лет. Эффекты, которые они оказывают на водоемы, почву и растительность, положительно сказываются на биоразнообразии среды, поэтому, как считает ученый, их стоит оставить в покое.

Местные жители тоже не против такого соседства. Они называют их «питомцами деревни» и утверждают, что совсем не напуганы присутствием стада опасных животных.

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