Брат Пабло Эскобара запустил «диетический биткоин» из-за ЦРУ

Брат наркоторговца Пабло Эскобара Роберто Эскобар запустил собственную криптовалюту под названием Diet Bitcoin, что дословно переводится как «диетический биткоин». О запуске криптовалюты сообщает The Next Web. В настоящий момент криптовалюта проводит первичное размещение (ICO).

Изначально предполагалось, что стоимость одного «диетического биткоина» составит 50 долларов, однако они продаются с большим дисконтом — всего по два доллара за токен. В дальнейшем стоимость криптовалюты намерены повышать, сперва до 100 долларов, а на третьем этапе ICO до 1000 долларов.

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«Диетическим биткоином» Эскобар назвал свою криптовалюту, видимо, потому что «она легче и быстрее оригинального биткоина». Вдобавок к токенам Эскобар продвигает собственную книгу — «Диетический биткоин Пабло Эскобара». Стоимость книги на Amazon составляет 8 долларов, правда, на сайте проекта можно скачать копию книги бесплатно.

Как отмечает издание, книга рассказывает о том, что биткоин создали в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США. «Мир еще узнает, что биткоин был создан ими [в ЦРУ]. Когда все это узнают, будет уже слишком поздно, а когда ЦРУ узнает о том, что все это знают, они продадут все криптовалюты, а цена биткоина будет уничтожена», — говорится в книге.

Эскобар уверен, что все популярные криптовалюты созданы в ЦРУ — это Ethereum, Ripple, TRON и т.д. Именно поэтому он предлагает отказаться от них и перейти на Diet Bitcoin.

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