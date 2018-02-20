Стивен Сигал стал лицом финансовой пирамиды

Американский актер и режиссер Стивен Сигал стал официальным лицом криптовалютного проекта Bitcoiin2Gen (B2G), у которого имеются признаки финансовой пирамиды. О присоединении к проекту в качестве амбассадора компании Сигал рассказал в собственном Twitter.

В официальном релизе компании, которая позиционирует себя «заменой биткоину», отмечается, что Сигал как буддист, дзен-учитель и целитель живет по принципам, согласно которым развитие физического «я» имеет важное значение для защиты духовности человека.

«Он уверен, что все его поступки ведут людей к пробуждению и просветлению в какой-либо форме. Именно эти задачи преследует Bitcoiin2Gen, чтобы предоставить сообществу децентрализованную платежную систему с собственным кошельком и надежной блокчейн-платформой без вмешательства третьих лиц», — говорится в сообщении.

Проект представляет замкнутую экосистему, включающую в себя криптокошелек, майнинговые мощности, а также схему привлечения новых инвесторов, которая очень сильно напоминает финансовую пирамиду — реферальную систему, в рамках которой за каждого нового привлеченного инвестора старый инвестор получает дополнительный доход. Причем пирамиду внутри этой системы не скрывают и сами основатели проекта в своем White Paper (основной документ криптостартапов), где изображена пирамида с потенциальным доходом в зависимости от уровня инвестора.

На подозрительность проекта также намекает и портал CoinDesk, который увидел в нем признаки финансовой пирамиды подобно той, что представлял собой другой проект — BitConnect, вкладчики которого в итоге потеряли все инвестиции. Вдобавок название криптовалюты проекта отличается от названия оригинального биткоина наличием еще одной буквы «i», что может запутать инвесторов.

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