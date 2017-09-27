Полюбившийся Ствиену Сигалу бренд показал часы для подводников

Итальянский часовой бренд U-Boat показал новые дайверские часы под названием Sommerso. Об этом сообщается на сайте бренда.

Sommerso оснащены автоматическим механизмом с запасом хода 38 часов. Механизм заключен в 45-миллиметровый корпус из стали с ручным сатинированием. Особенностью модели, как и всех часов U-Boat, стало специфическое размещение заводной головки и апертуры даты — в положении «9 часов» вместо обычных «3 часов», а также выделение часовых меток — 4, 8 и 12 часов. Часы водонепроницаемы до 300 метров.

Бренд U-Boat основан Итало Фонтана в 2000 году в городе Лукка (Италия). Основой для первых коллекций бренда послужили чертежи лоцманских часов, созданные дедом основателя компании Илво Фонтана в 1942 году по заказу Военно-морских cил Италии. В настоящее время компания производит часы и хронографы с техническими характеристиками, позволяющими использовать их в различных климатических условиях. Корпуса ряда моделей декорируются вручную. Среди поклонников бренда — американский актер Стивен Сигал и российский певец и предприниматель Эмин Агаларов.

Летом 2017 года U-Boat представил модель Chimera 46 в корпусе диаметром 46 миллиметров из титана Grade 5 и с безелем из карбона.