U-Boat выпустил «химерические» часы с серебряным ротором

Итальянский часовой бренд U-Boat выпустил модель Chimera 46 в корпусе диаметром 46 миллиметров из титана Grade 5 и с безелем из карбона. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 2 августа.

Часы, характерная особенность которых, как и всех моделей U-Boat, — расположение заводной головки в положении «9 часов», — оснащены автоматическим механизмом хронографа U-77 с ротором из серебра.

Фото: пресс-служба U-Boat

Сквозь перфорированный стальной циферблат можно рассмотреть детали механизма. Запас хода модели составляет 48 часов. Часы снабжены черным ремешком ручной работы из состаренной кожи.

Бренд U-Boat основан Итало Фонтана в 2000 году в городе Лукка (Италия). Основой для первых коллекций бренда послужили чертежи лоцманских часов, созданные дедом основателя компании Илво Фонтана в 1942 году по заказу Военно-морских Сил Италии. В настоящее время компания производит часы и хронографы с техническими характеристиками, позволяющими использовать их в различных климатических условиях. Корпуса ряда моделей декорируются вручную. Среди поклонников бренда — американский актер Стивен Сигал и российский певец и предприниматель Эмин Агаларов.