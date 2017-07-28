Edifice представил часы с карбоновой отделкой для автолюбителей

Японский часовой бренд Edifice, принадлежащий компании Casio, представил новую модель хронографа EFV 530 с карбоновой отделкой. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 28 июля.

По мнению производителей, модель предназначена для автолюбителей. Корпус часов диаметром 53 миллиметра выполнен из нержавеющей стали с золотистым, синим либо черным покрытием либо без такового и весит 80 граммов. Циферблат модели со счетчиками хронографа, дизайн которых напоминает оформление приборной панели автомобиля, декорирован карбоном в стиле гоночных болидов.

Часы снабжены ремешком из натуральной кожи либо стальным браслетом. Хронограф обладает водонепроницаемостью до глубины 100 метров.

Фото: пресс-служба Edifice 1 /5

Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов под брендами Edifice, G-Shock, Baby-G, Oceanus, ProTrek, Sheen. Весной 2017 года бренд Edifice представил аналоговый хронограф EQB-501XDB, который через смартфон владельца подключается к интернет-серверу, автоматически определяя местоположение и данные о точном времени.