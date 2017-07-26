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Longines оснастил дайверские часы 1960-х годов браслетом миланского плетения

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Швейцарская часовая компания Longines перевыпустила дайверские часы в стиле 1960-х годов Legend Diver Watch. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 июля.

Часы с черным лакированном циферблатом в 42-миллиметровом стальном корпусе оснащены автоматическим механизмом калибра L633. Цифры и часовые метки (60-минутная и 12-часовая шкалы) на циферблате покрыты светоотражающим составом Super-LumiNova. Апертура даты размещена в положении «3 часа».

Модель выпущена в новой версии — на металлическом браслете миланского плетения — в честь 10-летия первого перевыпуска этих дайверских часов в 2007 году.

Часовой бренд Longines основан в 1832 году в швейцарском Сент-Имье и сейчас входит в группу The Swatch Group S.A. Выступает официальным хронометристом скачек Prix de Diane Longines, теннисного турнира «Ролан Гаррос», партнером Международной федерации гимнастики и Международной федерации конного спорта.

В июне 2017 года посланница элегантности бренда Longines, олимпийская чемпионка Игр в Сочи 2014 года, американская горнолыжница Микаэла Шифрин представила новую модель часов в линии Master Collection, выпускающейся с 2005 года.

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